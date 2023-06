2/11 ©IPA/Fotogramma

FRINGE BENEFIT ESENTI DA TASSE E CONTRIBUTI - Il decreto innalza la soglia esentasse per i “compensi in natura” concessi dal datore di lavoro (dai buoni pasto al bonus bollette) dagli attuali 258 euro a 3mila euro, ma solo per i dipendenti con figli a carico. Con le coperture trovate in sede di conversione, i fringe benefit saranno esentati oltre che dalle tasse, anche dagli oneri contributivi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia