Inflazione, le città più care d’Italia: la classifica

1/10

Istat ha reso noti i dati sull’inflazione in Italia che, dopo l’impennata di aprile, è tornata al 7,6% (come nel marzo 2023) grazie alla diminuzione del prezzo dei beni energetici non regolamentati. Il carrello della spesa però non migliora, registrando soltanto un lieve calo. Sulla base delle statistiche Istat, Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica delle città italiane più care in termini di costo della vita. Ecco quali sono

Istat, l’inflazione torna a calare in Italia: 7,6% come a marzo 2023