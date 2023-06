Caro prezzi, arriva il “semaforo” per la spesa contro gli aumenti

7/11 ©IPA/Fotogramma

“All'interno del paniere dei beni utilizzato dall'Istat per il calcolo dell'inflazione, tuttavia, non tutti i prodotti subiscono gli stessi aumenti di prezzo - osserva il presidente di Assoutenti - Alcuni latticini, ad esempio, rincarano a ritmo più sostenuto rispetto ad altri alimenti sempre a base di latte, oppure alcuni vegetali subiscono aumenti doppi rispetto ad altri della stessa categoria. Lo stesso discorso vale per alcune tipologie di carne o di pesce, ma anche per beni per la casa, elettrodomestici, cura del corpo, accessori, abbigliamento ecc.”