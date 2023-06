La Fed lascia invariati i tassi d'interesse, Pil +1% nel 2023

La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d’America, ha deciso di lasciare invariati i tassi d’interesse: dopo dieci rialzi consecutivi, l’istituto guidato da Jerome Powell ha confermato il costo del denaro in una forchetta compresa fra il 5% e il 5,25%. È la prima volta negli ultimi 15 mesi in cui la Fed non corregge al rialzo i tassi. La Federal Reserve ha anche previsto il Pil degli Stati Uniti in crescita dell’1% nel 2023 e dell’1,1% nel 2024. "Restiamo fermamente impegnati a portare l'inflazione al target del 2%”, ha detto Jerome Powell sottolineando che l'economia non funziona per tutti senza la stabilità dei prezzi. Un taglio dei tassi di interesse non è appropriato quest'anno: “Parliamo di un paio di anni" per una riduzione.