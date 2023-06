2/7 ©IPA/Fotogramma

Le maggiori opportunità sono per le professioni ad alta qualifica come gli ingegneri del software, i sistemisti, gli analisti informatici, i database administrator, i progettisti agli esperti in infrastrutture. Si cercano pure project manager ed esperti in controllo di gestione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia