Pnrr, ritardi nella Sanità: modifiche in vista

Si rischia di non riuscire a ultimare 1.800 fra Case e Ospedali di Comunità entro il 2026. Per questo il governo ragiona su una rimodulazione della misura. Che presenta criticità per l'aumento dei costi e lo scarso interesse all'investimento

I progetti per migliorare l’assistenza sanitaria previsti nel Piano Nazionale di Ripresa rischiano di non rispettare la tabella di marcia concordata con l’Europa. Le oltre 1.800 tra Case e Ospedali di Comunità, cioè ambulatori distribuiti sul territorio per visite ed esami meno gravi, potrebbero non essere pronti entro il 2026 e per questo il governo starebbe pensando di ridurre il numero di strutture da finanziare coi 7,5 miliardi previsti dal Pnrr.

Revisione in corso

L’ipotesi è che circa 400 di questi ambulatori (il 20 per cento) venga messo in piedi con fondi nazionali esistenti. In questo modo l’obiettivo di completare l’opera entro tre anni sarebbe meno arduo e, al contempo, non si perderebbero i denari promessi da Bruxelles, che potrebbero essere usati (almeno in parte) per sostenere l’aumento dei costi dei materiali.