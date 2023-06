L’Italia delle Imprese 2023, l'evento di Allianz Trade su Sky TG24

Il leader mondiale dell’assicurazione crediti presenta il suo studio sullo stato di salute delle imprese italiane durante un'iniziativa trasmessa in diretta sul sito di Sky TG24 e sul canale 501 della piattaforma Sky ascolta articolo Condividi

In occasione del lancio dell’evento L’Italia delle Imprese 2023, Allianz Trade, il leader mondiale dell’assicurazione crediti, presenta il suo studio sullo stato di salute delle imprese italiane. Della situazione economica in Italia se ne parlerà durante un evento, condotto da Vittorio Eboli, in livestream sul sito di Sky TG24 e in diretta sul canale 501 della piattaforma Sky.

Il contesto economico Gli effetti negativi sulla fiducia derivanti dalle recenti turbolenze del settore bancario e dalla situazione energetica ancora irrisolta in Europa, condizioneranno il resto dell'anno con una crescita del Pil mondiale pari al +2,2%. Inoltre, il rialzo dei tassi inizia a pesare sull'economia reale. Sebbene siano maggiormente positive le previsioni per il 2023 rispetto ad alcuni mesi fa, resta la cautela sull'andamento generale dell'economia mondiale. All'interno di un contesto globale estremamente complesso, l'Italia nel primo trimestre ha registrato una crescita al di sopra delle aspettative: il Pil italiano è cresciuto di fatti di più degli altri principali paesi dell'Eurozona (+0.6% contro lo 0.0-0.1% dell'Eurozona). A sorpresa i consumi privati sono ritornati a crescere e hanno contribuito per lo 0.3%, mentre gli investimenti, ancora resilienti, hanno contribuito per lo 0.2%. D'altra parte, l'inflazione ha da poco intrapreso un percorso di decelerazione: ad aprile infatti ha invertito il trend e a maggio è tornata a calare (a 7.6% a/a da 8.2% in aprile), principalmente trainata dal calo dei prezzi dei beni energetici. In considerazione di uno scenario ancora molto incerto, il Pil italiano nel 2023 è atteso vicino al +1%.

Il programma L'evento in livestream sul sito Sky TG24 e in diretta sul canale 501 della piattaforma Sky si svolge nel Salone dei tessuti, a Milano, dalle 16.30 alle 19. Tra gli argomenti toccati c'è quello dell'innovazione e sostenibilità delle filiere produttive, un percorso virtuoso di crescita economica, se ne parlerà in un'intervista doppia con Aylin Somersan Coqui, CEO Allianz Trade, ed Emma Marcegaglia, Presidente e CEO Marcegaglia Holding. Si discuterà poi dello scenario economico attuale e dei suoi rischi, incertezze e opportunità con Ludovic Subran, Chief Economist Allianz. Infine, si parlerà dello stato di salute delle imprese italiane, le sfide da vincere per il Paese nel 2023-24 con Luca Burrafato, Head of Paesi Mediterranei Medio Oriente e Africa Allianz Trade, Alberto Marenghi, Vice Presidente Confindustria e Massimo Gianolli, Amministratore Delegato Generalfinance.