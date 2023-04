Una vacanza per i bimbi disabili, il progetto “Umana Mente” di Allianz

La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha realizzato dal 23 al 26 marzo a Courmayeur la prima edizione dell’anno di Hol4All, short form per Holiday for All, cioè una vacanza per tutti, il progetto che si prefigge di offrire una vacanza rilassante e ricca di attività a bambini e ragazzi con una malattia rara o con una disabilità complessa e alle loro famiglie. Il progetto, che risponde agli obiettivi 3 (Salute e benessere) e 10 (Ridurre le disuguaglianze) definiti dalle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile (SDGs), nasce con lo scopo di supportare questi nuclei familiari con un ricco e variegato programma per “ricaricare le batterie”, ridurre temporaneamente il carico di responsabilità, sentirsi uniti e più forti anche stringendo relazioni reciproche. Tutte le attività del progetto sono infatti pensate per mettere al centro il divertimento, ma anche e soprattutto per accrescere nelle persone la sicurezza nelle proprie capacità, grazie a uno staff qualificato composto da educatori, psicologi e medici.