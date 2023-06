Dipendenti, chiarimenti Inps su welfare aziendale e premi di risultato

1/11 ©IPA/Fotogramma

Nei giorni scorsi l’Inps ha diffuso una circolare che fa il punto sul welfare aziendale per i lavoratori subordinati e sulle varie modifiche relative ai bonus per i dipendenti. L’ultima è quella introdotta dal decreto lavoro, che - per il periodo d’imposta 2023 - innalza la soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per i dipendenti con figli. Chiarimenti anche sulla disciplina del regime semplificato relativo ai premi di risultato e sulla trasformazione in misure di welfare

Fringe Benefit, bonus dipendenti con figli: esenzione fino a 3.000 euro