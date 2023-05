4/7 ©IPA/Fotogramma

Nel 2023 dunque sarà in vigore un nuovo aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, cioè i beni e servizi aziendali concessi al lavoratore e che non concorrono alla formazione di reddito. Il valore di questa soglia, come si legge nel comunicato stampa ufficiale del governo, sarà di 3.000 euro, proprio come l’intervento in vigore fino alla fine del 2022