Sergio Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: ecco chi sono

Dal presidente della Formula 1 Stefano Domenicali all'ad di Clementoni Giovanni Clementoni, i nuovi nominati sono attivi in un'ampia gamma di settori a livello nazionale e internazionale: ecco di cosa si occupano e le loro biografie

Il presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Sergio Mattarella ha infatti firmato oggi i decreti di nomina, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. I nomi dei 25 sono stati resi noti dal Quirinale, che ha anche rilasciato alcune informazioni sulle biografie dei nuovi Cavalieri: ecco chi sono e di che cosa si occupano.

Mariella Amoretti - Ipa

Da Amoretti a Chiorino Mariella Amoretti è dal 1999 amministratore delegato del Gruppo Amoretti Armatori, presente a livello mondiale nel trasporto marittimo di merci petrolchimiche con 4 milioni di tonnellate movimentate ogni anno. Mario Biasutti è amministratore di Mabi International, da lui costituita nel 1980 per lo sviluppo di modelli e per la produzione di pelletteria con marchio “Andrea Mabiani”. Rosa Maria Cassata è dal 1999 amministratore delegato di Nuncas, azienda di famiglia specializzata nella realizzazione e commercializzazione di prodotti per la detergenza e la profumazione della casa. Maria Grazia Cassetti è dal 1980 amministratore di Cassetti Gioielli, azienda fondata dal padre come laboratorio di argenteria sulla Costa dei Magnoli a Firenze. Gregorio Chiorino è dal 1982 presidente e amministratore delegato di Chiorino, azienda leader nella produzione di nastri trasportatori e cinghie di trasmissione per i settori alimentare, meccanico, packaging, aeroportuale, tessile e movimentazione materiali. leggi anche Festa Repubblica, Mattarella: Stato e autonomia insieme superano sfide

Giovanni Clementoni - Ipa

Da Clementoni a Domenicali Giovanni Clementoni è dal 2002 amministratore delegato di Clementoni, azienda di famiglia attiva nella produzione di giochi educativi. Cristina Crotti è presidente di Enercom, gruppo attivo con sei società nella produzione di energie rinnovabili, distribuzione gas, vendita di luce e gas, efficientamento energetico e servizi al pubblico e al privato. Roberto Danesi è dal 2000 presidente di Danesi Caffè, azienda di famiglia attiva nell’importazione, torrefazione ed esportazione del caffè. Armando De Nigris è presidente del Gruppo De Nigris, azienda di famiglia leader nella produzione di aceto e di aceto balsamico di Modena I.G.P. Stefano Domenicali è il primo italiano nominato presidente e amministratore delegato di Formula 1, società che detiene il marchio e la proprietà dei diritti commerciali dei Gran Premi del Mondiale di Formula 1. leggi anche Papa Francesco: "Mattarella è coerente maestro di responsabilità"

Stefano Domenicali - Ipa

Da Galliani a Leone De Castris Marco Galliani è amministratore delegato di Profilati, capogruppo di famiglia attivo nell’estrusione di alluminio, rame e argento e nel design di sistemi in alluminio per porte e finestre. Enrico Grassi è presidente di Elettric 80, attiva nella meccatronica con la progettazione, produzione e messa in opera di logistica automatizzata per stabilimenti dei settori alimentare, bevande e carta. Pierluca Impronta è dal 2020 presidente e amministratore delegato di M.a.g., capogruppo attiva nel brokeraggio assicurativo per aziende italiane, associazioni e enti pubblici. Giovanni Laviosa è dal 1997 presidente e amministratore delegato di Laviosa Chimica Mineraria, azienda di famiglia tra i leader mondiali nell’estrazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti a base di bentonite. Piernicola Leone De Castris è dal 2010 amministratore delegato dell’Antica Azienda Vitivinicola Leone de Castris, impresa di famiglia fondata nel 1665 a Salice Salentino. leggi anche Alluvione Romagna, i sindaci salutano Mattarella cantando Romagna Mia

Carlo Pesenti - Ipa

Da Manini a Pesenti Arnaldo Manini è presidente e amministratore delegato di Manini Prefabbricati, azienda specializzata nella realizzazione di sistemi e strutture prefabbricate per l’edilizia. Averardo Orta è presidente e amministratore delegato dell’ospedale privato Santa Viola di Bologna. Fabrizio Parodi è dal 1999 amministratore delegato e presidente di Interglobo, azienda di famiglia attiva a livello mondiale nei trasporti e nella logistica. Alberto Maria Pedranzini è dal 1997 direttore generale e dal 2012 consigliere delegato di Banca Popolare di Sondrio. Carlo Pesenti è dal 2014 consigliere delegato di Italmobiliare, holding famigliare di partecipazioni industriali di cui dal 2001 è stato direttore generale. leggi anche Capaci, Mattarella: "Mafia cancro da combattere come fece Falcone"

Stefania Triva - Ipa

Da Renda a Vianello Massimo Renda è presidente di Caffè Borbone, da lui fondata nel 1994 e oggi terzo produttore sul mercato italiano di porzionato in capsule e in cialde. Iolanda Riolo è amministratrice di quattro società concessionarie in Sicilia dei principali marchi automobilistici. Stefania Trova è presidente e amministratore delegato di Copan Italia, azienda di famiglia leader nella produzione di tamponi per la batteriologia e di sistemi di prelievo e di conservazione per la biologia molecolare. Paolo Francesco Valentini è dal 1980 amministratore dell’azienda vitivinicola di famiglia Valentini, che si sviluppa su una superfice di 250 ettari a Loreto Aprutino. Bruno Vianello è presidente e amministratore delegato di Texa, da lui fondata nel 1992 e tra i leader mondiali nella progettazione e realizzazione di dispositivi per la diagnosi da remoto di autovetture, motocicli, imbarcazioni e mezzi agricoli, analizzatori di gas di scarico e stazioni per la manutenzione di climatizzatori. leggi anche Don Milani, Mattarella: "Mai far tacere qualcuno, tantomeno un libro"