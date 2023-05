Papa Francesco: "Mattarella è coerente maestro di responsabilità"

Il Pontefice ha ricevuto in Vaticano il capo dello Stato: la cerimonia di consegna del premio si è svolta nella sala Clementina del Palazzo Apostolico. "Il popolo italiano non dimentica la sua rinuncia al meritato riposo fatta in nome del servizio richiestole dallo Stato", ha detto Bergoglio al presidente della Repubblica

Papa Francesco ha ricevuto stamattina in Vaticano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale il Pontefice ha poi consegnato il Premio Paolo VI. "Signor Presidente, con le sue parole e il suo esempio, avvalorati da quanto ha vissuto, Lei rappresenta un coerente maestro di responsabilità", ha detto Bergoglio a Mattarella. Il capo dello Stato è arrivato in Vaticano intorno alle 10.45 ed è entrato dalla Porta del Perugino. La cerimonia si è svolta nella sala Clementina del Palazzo Apostolico, dopo un incontro privato fra Mattarella e il Papa.

Papa Francesco: "L'Italia non dimentica la sua rinuncia al riposo"

Papa Francesco, rivolgendosi a Mattarella, ha ricordato la sua rielezione a un secondo mandato: "Per il cristiano, grandezza è sinonimo di servizio. Amo dire che 'non serve per vivere chi non vive per servire'. E credo che oggi il conferimento del Premio Paolo VI al Presidente Mattarella sia proprio una bella occasione per celebrare il valore e la dignità del servizio, lo stile più alto del vivere, che pone gli altri prima delle proprie aspettative. Che ciò sia vero per Lei, Signor Presidente, lo testimonia il popolo italiano, che non dimentica la sua rinuncia al meritato riposo fatta in nome del servizio richiestole dallo Stato".

Il Papa cita Pio XI: "La politica è la più alta forma di carità"

La politica "è la forma più alta di carità", ha detto poi Papa Francesco citando l'affermazione pronunciata da Pio XI nel 1927. "Il Concilio Vaticano II, per il quale dobbiamo essere tanto grati a San Paolo VI, ha sottolineato il ruolo lo dei fedeli laici, mettendone in luce il carattere secolare. I laici, infatti, in virtù del battesimo hanno una vera e propria missione - ha sottolineato il Papa durante la cerimonia -, da svolgere 'nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli gli impieghi e gli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale'. E tra queste occupazioni spicca la politica, che è la 'forma più alta di carità'".