Qualità della vita, dove si vive meglio: Siena, Ravenna, Trento al top

2/7 ©Ansa

Proprio la città di Trento è al top nella categoria "anziani" per la speranza di vita ed è stata premiata anche per gli investimenti sull'assistenza domiciliare over 65. I principali trend nazionali emersi dall'indagine sono: canoni di locazioni in crescita, disoccupazione giovanile scesa al 20%, i Neet (giovani che non studiano, né lavorano) in decrescita al 17%

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia