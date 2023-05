Pnrr, dall’inizio dell’anno spesi solo 1,2 miliardi

Spesa la palo nel 2023

Dagli asili ai distributori di idrogeno, dai finanziamenti per la sanità a quelli per digitalizzazione e ambiente, siamo in ritardo. E nel fornire il quadro aggiornato sul Pnrr, la Corte dei Conti ci dice che finora, cioè dal 2020 ai primi di maggio, abbiamo impiegato appena il 6,4 per cento di tutte le risorse messe a disposizione.

La lente della Corte dei Conti

Si arriva a questa cifra, spiegano i magistrati, non conteggiando una serie di voci, come Sisma ed Ecobonus e altre agevolazioni fiscali, che viaggiano in modo quasi automatico. Cioè: non richiedono particolari attività da parte dello Stato perché si mettono in moto su iniziativa dei privati.