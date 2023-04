1/10 ©IPA/Fotogramma

La nuova funzionalità per ripartire in 10 anni i crediti da bonus edilizi non ancora utilizzati arriverà il prossimo 2 maggio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per chi ha trasmesso le comunicazioni in ritardo, però, c’è una brutta sorpresa: non sarà infatti possibile allungare le rate

