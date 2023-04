6/8 ©IPA/Fotogramma

Le sanzioni per chi non rispetta le nuove regole dovrebbero andare dalle 200 alle 2000 euro. Inoltre, in caso di violazioni ripetute per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività fino a trenta giorni. Per il ministero, il provvedimento “afferma il principio della massima trasparenza” e “si mettono i consumatori in condizione di conoscere il prezzo medio e anche quello praticato da ciascun distributore”