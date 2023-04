7/11 ©IPA/Fotogramma

IN CASO DI INTERRUZIONE - In presenza di eventi che determinino la sospensione del rapporto di lavoro come malattia, infortunio o maternità, conclusi dopo la cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione, la data di decorrenza dei termini di presentazione delle domande è quella del giorno in cui termina l'evento che ha causato l’interruzione. Se la domanda è presentata fuori tempo massimo non verrà accolta