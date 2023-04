Autogrill, Opa di Dufry dal 14 aprile: i dettagli dell'offerta

L'offerta



Il corrispettivo offerto dal colosso svizzero, che gestisce oltre 2.300 negozi duty-free e duty-paid aeroportuali nel mondo, sarà costituito alternativamente da azioni Dufry o da un importo in denaro. La scelta sarà a discrezione di ciascun azionista Autogrill aderente. Si parla di 0,1583 azioni Dufry oppure 6,33 euro ad azione. A operazione conclusa nascerà il più grande gruppo al mondo dello shopping in viaggio: circa 12 miliardi di ricavi e servizi integrati di ristorazione e duty-free. Un colosso con una presenza in oltre 60 Paesi.