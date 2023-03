Live In Napoli: Lavoro e sviluppo. Uno sguardo sulle nuove generazioni

Economia

Lavoro, record in Europa di posti vacanti e dimissioni: cosa sappiamo

Come evidenziano le ricerche di Eurostat, il tasso di posti liberi nell’Eurozona è giunto al 3,1%, valore finora mai raggiunto, e allo stesso tempo aumentano le uscite volontarie dal mondo del lavoro. Un fattore quest’ultimo, come evidenzia il ministero del Lavoro francese “da considerare come ciclico. È basso durante le crisi e aumenta durante i periodi di ripresa, tanto forte quanto la ripresa economica è rapida”

Il mercato europeo del lavoro è sempre più afflitto dalla cronica mancanza di candidati, un problema che ormai riguarda non solo il settore alberghiero e della ristorazione o il nostro Paese, visto che analoghi riferimenti ci sono anche in Spagna e Francia come ha rilevato un’inchiesta dello European data journalism network

I DATI – Come evidenziano i dati, il tasso di posti di lavoro vacanti è ai massimi storici nell’Eurozona: Eurostat rileva come il 3,1% dei posti di lavoro retribuiti non sia stato occupato nel terzo trimestre del 2022, rispetto al 2,6% del terzo trimestre del 2021 e al 2,2% dello stesso periodo del 2019. “Segno che le tensioni si stanno moltiplicando sul mercato del lavoro: il dibattito sulla carenza di manodopera ha sostituito il dibattito sulla disoccupazione di massa”, ha dichiarato il ricercatore belga Wouter Zwysen dell’Istituto sindacale europeo