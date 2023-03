Silicon Valley Bank, First Citizens Bank acquista asset per 72 mld

I clienti della fallita Silicon Valley Bank continueranno a utilizzare la loro attuale filiale fino a quando non riceveranno avviso da First–Citizens Bank & Trust Company che le conversioni dei sistemi sono state completate per consentire servizi bancari completi in tutte le altre filiali. Lo comunica la Federal Deposit Insurance Corporation che assicura tutti i depositi assunti da First–Citizens Bank & Trust Company, una delle principali banche degli Stati Uniti d'America. Al 10 marzo 2023, la Silicon Valley Bank aveva circa 167 miliardi di dollari di attività totali e circa 119 miliardi di dollari di depositi totali.

La Silicon Valley Bridge Bank

approfondimento

La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%. Tagliate stime Pil

La banca californiana è stata creata da Fdic in seguito alla chiusura della Silicon Valley Bank da parte del California Department of Financial Protection and Innovation. Circa 90 miliardi di dollari in titoli e altre attività rimarranno in amministrazione controllata per la disposizione da parte della Fdic. Inoltre, la Fdic ha ricevuto i diritti di apprezzamento del capitale di First Citizens BancShares, azioni ordinarie con un valore potenziale fino a 500 milioni di dollari. La Fdic stima che il costo del fallimento della Silicon Valley Bank per il suo Deposit Insurance Fund (DIF) sia di circa 20 miliardi di dollari.