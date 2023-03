Wall Street Journal: fallito il piano di Goldman Sachs per salvare SVB

La chiusura da parte delle autorità californiane della Silicon Valley Bank , secondo quanto scrive il Wall Street Journal, è stata causata anche da un'errata valutazione da parte di Goldman Sachs e del suo piano per salvare la banca da una situazione disperata.

"Sottovalutato il pericolo di una crisi di fiducia"



Sono stati giorni frenetici quelli di inizio marzo per la Silicon Valley Bank, e il Wall Street Journal ha provato a ricostruire quanto successo. Secondo il prestigioso quotidiano la banca californiana si era rivolta a Goldman Sachs dopo essere stata messa in guardia da Moody's su un possibile downgrade, con l'obiettivo di raccogliere rapidamente fondi tramite un collocamento privato, al quale avrebbero potuto partecipare anche le due società di private-equity General Atlantic e Warburg Pincus. Il piano tuttavia. come sottolinea il WSJ, è fallito perchè "si sottovalutava il pericolo di una crisi di fiducia innescata da una valanga di cattive notizie", causando di fatto la chiusura della SVB.