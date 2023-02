Goldman Sachs ottimista, niente recessione nel 2023

Nelle ultime settimane i timori di recessioni sono cresciuti, ma ora forse il vento sta cambiando: l’FMI ha da poco rivisto al rialzo le previsioni per l’anno da poco iniziato. Il Pil italiano aumenterà di circa +0,6%, mentre per l’Eurozona la stima si aggira intorno al +0,7%. Uno netto cambio di scenario, visto i timori espressi dagli economisti ed investitori al recente World Economic Forum di Davos. “In Europa il mercato è più orientato verso una crescita zero” – spiega Filippo Taddei, economista di Goldman Sachs a Sky TG24 Business - “mentre le nostre previsioni scommettono su +0,7%. Rimane il fattore incertezza, legata soprattutto ai prezzi dell’energia, ma riteniamo più probabile un rallentamento anziché una recessione per il 2023”.

