Toblerone, produzione spostata in Slovacchia. Cervino sparisce da logo

Lifestyle

A spasso per Torino, le 15 cioccolaterie storiche della città. FOTO

Si racconta che “il cibo degli dei” sia arrivato in Piemonte nel 1559 per mano di Emanuele Filiberto di Savoia che, tornato dalla pace di Chateau Cambresis, portò con sé i primi semi di cacao. Quella tra i torinesi e il cioccolato è, dunque, una storia d'amore lunga diversi secoli. In occasione del Salone del libro, che animerà le vie della città dal 14 al 18 ottobre, vi proponiamo un tour dei negozi che hanno fatto la storia dolciaria del capoluogo sabaudo a cura di Costanza Ruggeri

Si trova in piazza Castello, al civico 27, una delle cioccolaterie più antiche di Torino. BARATTI&MILANO è stato fondato nel 1858 ed è stato "fornitore della Casa Reale". Gli stucchi dorati e gli specchi fanno da contorno a una produzione di cioccolatini che spazia dai classici gianduiotti al cremino 4 strati. Da assaggiare la cioccolata con panna montata a mano

Altra "regio fornitore" è stata STRATTA, confetteria e cioccolateria nel “salotto buono” di Torino, in piazza San Carlo. Qui si viene da sempre per la crema gianduia, o per le “Gioie di Cavour”, boule di cioccolato al latte o fondente con cuore di gianduia ricoperte di granella di nocciole tostate e caramellate