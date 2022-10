Pernigotti, l'azienda è salva: rilevata da JP Morgan

In arrivo anche un finanziamento di 10 milioni



vedi anche

Morto Stefano Pernigotti, nipote del fondatore dell'azienda dolciaria

Salva anche una cinquantina di dipendenti dopo la firma, in questi giorni, per la cassa integrazione straordinaria di 12 mesi in continuità con quella per riorganizzazione scaduta il 30 giugno. "E' quello per cui abbiamo sempre lottato, fin dal primo giorno quattro anni fa - commenta Piero Frescucci, rsu Uila Uil - Quello che abbiamo sempre cercato di ottenere: che la famiglia turca se ne andasse e venisse qualcuno in grado di gestire questa azienda. Sta andando tutto nel migliore dei modi. Speriamo di iniziare una nuova era". La società dolciaria italiana ha ottenuto anche un finanziamento di 10 milioni per le esigenze di liquidità più immediate da illimity Bank.