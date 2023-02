Auto, Ford taglierà 3.800 posti di lavoro in Europa

Nell’ambito della conversione verso la mobilità elettrica , 3.800 dipendenti Ford dovrebbero perdere il loro posto di lavoro, in Europa, entro il 2025. Il piano, nello specifico, interessa 2.300 posti solamente nei siti tedeschi di Colonia e Aquisgrana, in Germania, mentre gli altri tagli, 1.300, avverranno nel Regno Unito. E altri 200 ancora sono previsti in altri siti europei. Lo riporta Tagesschau, citando la stessa azienda statunitense e il manager di Ford Germania, Martin Sander.

Nel Michigan investimento in un nuovo impianto per la produzione di batterie Lfp

La casa automobilistica americana, però, prevede di investire in patria. Ford, infatti, costruirà un nuovo impianto per l'assemblaggio di batterie a litio-ferro-fosfato (Lfp) destinate ai veicoli elettrici in Michigan. La struttura, per cui l’azienda investirà in tutto 3,5 miliardi di dollari, si chiamerà “BlueOval Battery Park Michigan” e verrà inaugurata nel 2026, con la possibilità di creare circa 2.500 posti di lavoro. "Le batterie Lfp hanno una vita media molto lunga e sono particolarmente resistenti ai cicli di ricarica continui e rapidi. Prodotte in scala, visto il loro corso contenuto, potranno aiutarci a ridurre i prezzi finali dei nostri veicoli elettrici", ha spiegato l’azienda in un comunicato pubblicato online.