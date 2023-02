1/15 Altroconsumo

Contro il caro energia, diversi italiani quest’anno hanno deciso di riscaldare la propria casa utilizzando una stufa a pellet. Un’alternativa che, secondo gli esperti, è più economica oltre che sostenibile. A disposizione ci sono anche degli incentivi: la detrazione Irpef del 50%, distribuita in 10 anni, oppure un contributo diretto in caso di sostituzione del vecchio apparecchio con uno più evoluto. Per aiutare chi vuole acquistare una stufa a pellet, Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori modelli in commercio

