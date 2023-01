È scattato ieri sera, alle 19 sulla rete ordinaria e alle 22 sulle autostrade, lo sciopero dei benzinai. Fallito il tentativo in extremis del ministro Urso di trovare un'intesa, ma il fronte degli esercenti si divide, con la Faib che riduce a un solo giorno la mobilitazione. Questa mattina la riunione del coordinamento. Gli impianti di rifornimento carburanti rimarranno per lo più chiusi - compresi i self service - per 48 ore consecutive