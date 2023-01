Sciopero benzinai, la lista di tutti i distributori aperti

Nonostante la mobilitazione dei benzinai, agli utenti devono essere garantiti - sia in città sia in autostrada - dei servizi minimi di rifornimento. Sulla viabilità ordinaria (in città e nelle aree extraurbane) è garantita l'apertura del 12,5% dei punti vendita, mentre sulla rete autostradale - da nord a sud e da sud a nord - è assicurata l'apertura di un'area di servizio ogni 100 km

È scattato lo sciopero di 48 ore dei benzinai (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Agli utenti, comunque, devono essere garantiti - sia in città sia in autostrada - dei servizi minimi di rifornimento. Alcuni distributori, quindi, rimangono aperti. Il codice di autoregolamentazione della commissione per lo sciopero nei pubblici servizi, infatti, prevede che alcuni servizi essenziali siano sempre assicurati. In particolare, sulla viabilità ordinaria (in città e nelle aree extraurbane) è garantita l'apertura del 12,5% dei punti vendita, mentre sulla rete autostradale - da nord a sud e da sud a nord - è assicurata l'apertura di un'area di servizio ogni 100 km. La lista degli impianti aperti è stata individuata dalle prefetture per gli impianti in città e nelle aree extraurbane, mentre la lista dei distributori aperti in autostrada è stabilita dalle Regioni. La Fegica ricorda che chi sciopera chiude tutto, anche le pompe self service, mentre chi tiene aperto garantisce tutti i servizi normalmente offerti.