Sciopero benzinai, Meloni: Provvedimento giusto, non si torna indietro

Benzina e diesel, al via il dl carburanti. Benzinai verso lo sciopero

Entra in vigore il decreto carburanti. Tra le novità i buoni benzina fino a 200 euro detassati nel 2023, il bonus trasporti, il ritorno dell'accisa mobile, l'obbligo per i gestori di esporre nei distributori cartelloni con il prezzo medio regionale dei carburanti, con relative sanzioni fino a 6.000 euro per chi sarà inadempiente, e il rafforzamento del ruolo di “Mr Prezzi”. Ma le associazioni dei benzinai si dicono preoccupate per le multe e potrebbero decidere di confermare lo sciopero del 25 e 26 gennaio. Ecco le misure punto per punto

CARTELLONI CON PREZZI - Il prezzo medio dei carburanti su base regionale sarà pubblicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e i gestori avranno 30 giorni di tempo per adeguare la propria cartellonistica. Le multe, in caso di violazione, arrivano fino a 6.000 euro, con possibilità di chiusura dell'impianto, da 7 a 90 giorni, dopo la terza inottemperanza. In particolare, il Mimit è chiamato ad adottare entro 15 giorni un decreto che definisca "la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni”