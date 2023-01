Ue, Michel: "Più fondi agli Stati membri contro la crisi economica"

Economia

Case green, cosa sappiamo della direttiva Ue sulla classe energetica

Per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050, le istituzioni comunitarie stanno lavorando ad alcune novità in materia di edilizia: lo scopo è innalzare l’efficienza energetica di tutti gli edifici negli Stati membri, con richieste via via crescenti a partire dal 2030. Per il momento non sono previste sanzioni per i proprietari che non adegueranno le proprie case, soprattutto per coloro che non possono permettersi la messa a norma dell’immobile da loro abitato e che è la loro unica proprietà

Case più green. L’Ue sta lavorando a una direttiva per aumentare la prestazione energetica nell’edilizia. L’obiettivo è accorciare sensibilmente il traguardo delle zero emissioni entro il 2050 e giungere già nel 2030 a ridurle di almeno il 55%. Per raggiungere il target la Commissione ha presentato il pacchetto "Fit to 55" che contiene anche la Energy performance of buildings directive (Epbd). Verranno riviste le prestazioni energetiche e i cittadini europei dovranno adeguare le proprie case per raggiungere i nuovi standard di efficienza

LA DECARBONIZZAZIONE – Parametri e tempistica non sono stati ancora decisi. La Commissione Ue ha presentato il 15 dicembre 2021 una proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, che segue una precedente Comunicazione del 2020 in cui l’esecutivo comunitario osservava che “la povertà energetica rimane una sfida importante per milioni di europei. Agli edifici, nel complesso, è imputabile circa il 40 % del consumo totale di energia dell’Ue e il 36 % delle emissioni di gas a effetto serra”