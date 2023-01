6/10

Per quanto riguarda i badanti non conviventi per persone non autosufficienti, che lavorano 30 ore alla settimana, l'aumento mensile in busta paga è pari a circa 85 euro (da 926,9 a 1012 euro). A questa cifra, però, vanno aggiuni il rateo Tfr, la tredicesima e le ferie, che fanno lievitare il rincaro di qualche decina di euro