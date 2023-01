Carburanti, scontro su misure anti rincari: incontro governo-sindacati

Meloni: “Quello che lo Stato incassa in più di Iva verrà utilizzato per abbassare il prezzo”

leggi anche

Caro carburanti, Meloni: "No scaricabarile". Benzinai in sciopero

Un incontro, quello con i sindacati, di cui ha parlato in prima persona il presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Quello che lo Stato incassa in più di Iva verrà utilizzato per abbassare il prezzo”. Al momento nel decreto non è previsto alcun intervento, hanno fatto sapere fonti dell'esecutivo, dopo le parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti su un possibile taglio nel caso di aumento dei prezzi. Ma il Cdm è intervenuto “aggiustando” una norma che già esiste e consente di ridurre le accise se il prezzo supera almeno il 2% del valore indicato nel Def: in caso di aumento del prezzo del greggio e quindi dell'Iva in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato potrà essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa. In Cdm sono state inoltre approvate alcune modifiche al decreto varato appena due giorni fa sulla trasparenza, garantendo che i buoni benzina saranno esentasse fino a fine anno. Ora l'osservato speciale del governo sono i prezzi: l'esecutivo “monitorerà attentamente” il livello non solo della benzina, ma anche dei beni di largo consumo, ha spiegato Giorgetti. Solo a valle del monitoraggio si valuteranno ulteriori iniziative.