Louis Vuitton, Pietro Beccari nominato presidente e ad

La carriera di Pietro Beccari

approfondimento

Pitti Uomo, la 103esima edizione apre a Firenze

Beccari ha iniziato la sua carriera nel marketing presso Benckiser in Italia e Parmalat negli Stati Uniti, per poi passare nel general management presso Henkel in Germania, dove è stato Corporate Vice-President per Haircare. Nel 2006 è entrato a far parte di LVMH come vicepresidente esecutivo marketing e comunicazione per Louis Vuitton prima di diventare presidente e amministratore delegato di Fendi nel 2012. Da febbraio 2018 è presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture. È anche membro del Comitato Esecutivo di LVMH.