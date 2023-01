1/21 ©LaPresse

Terminato lo shopping natalizio, è tempo di saldi invernali. Come ricorda Confcommercio, la maggior parte dei territori ha scelto di andare avanti con la linea stabilita in occasione della Conferenza delle Regioni del 2016. Le vendite di fine stagione inizieranno, quindi, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, il 5 gennaio 2023. Fanno eccezione tre regioni: due in cui i saldi iniziano oggi 2 gennaio e una che ha fissato la data per domani, 3 gennaio

Saldi, come non farsi truffare: le norme a tutela dei consumatori