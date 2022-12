Natale, per i regali gli italiani spenderanno in media 300 euro

L'inflazione galoppante di questo 2022, il caro energia, le scelte dei consumatori: a Sky TG24 Business Andrea Petronio, responsabile Retail per l'Italia di Bain & Company, presenta un studio condotto su 1.500 cittadini italiani di tutte le fasce sociali e capacità di spesa, dal quale emerge che la spesa media per lo shopping di regali (escudendo, quindi, le spese per feste, cenoni, vacanze ecc.) sarà di circa 300 euro, in crescita rispetto agli anni precedenti.

Nella puntata del 13 dicembre (rivedila qui) spazio anche alle decisioni delle banche centrali che si riuniscono questa settimana, con Giacomo Calef, Country Manager di NS Partners, e al 2023 delle imprese italiane con Gianni Cicero, presidente di 'Valore Impresa'.