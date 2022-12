Coldiretti, 9 italiani su 10 stanno a casa. Spesa di 7,4 mld di regali

Natale in casa per nove italiani su dieci. Tavola imbandita con leccornie natalizie e piatti tradizionali in compagnia di parenti e amici per il 91 percento degli intervistati. È quanto emerge da una analisi Coldiretti e dalla quale si evidenzia che un 9% ha scelto di passare la festa al ristorante o in agriturismo. In queste ore scatta la corsa ai fornelli. L'89% degli italiani ha deciso di preparare il pranzo del 25 dicembre in casa. Ma c'è anche un 6% che ordina tutto da asporto, mentre il restante 5% si affida alle pietanze portate da parenti o amici. La spesa media per il Natale a tavola è di 106 euro a famiglia, il 6% in meno rispetto alle feste del 2021. Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per oltre otto italiani su dieci (84%) assieme alla frutta locale di stagione (90%), mentre il panettone con il 78% batte di misura nelle preferenze il pandoro fermo al 74% anche se ben il 51% sceglie anche i dolci della tradizione locale.