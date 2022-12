Criptovalute, il fondatore di Ftx Sam Bankman-Fried estradato in Usa

Nella notte fra mercoledì e giovedì, il 30enne americano è stato trasferito dalle Bahamas a New York e si prepara a finire sotto processo per “una della maggiori frodi finanziarie nella storia degli Usa”. L'accusa è di avere usato i soldi depositati dai clienti per finanziare una sua attività separata e fare acquisti immobiliari perdendo in questo modo circa otto miliardi di dollari di investimenti e risparmi di migliaia di persone ascolta articolo Condividi

Si è chiusa con l'estradizione negli Stati Uniti la parabola di Sam Bankman-Fried, il fondatore di Ftx arrestato alle Bahamas lo scorso 13 dicembre per aver truffato migliaia di investitori creando un buco da quasi 10 miliardi di dollari nei bilanci della piattaforma di criptovalute. Nella notte fra mercoledì e giovedì, il 30enne americano è stato infatti trasportato dall'arcipelago del pacifico, in cui aveva sede la sua società, a New York, dove a breve lo attende il processo per quella che le autorità definiscono “una della maggiori frodi finanziarie nella storia degli Usa”.

Le accuse approfondimento Il tracollo di Ftx, cosa ne sarà di bitcoin e criptovalute? IL PODCAST Il caso di Bankman-Fried e Ftx ha rappresentato uno dei maggiori scandali di sempre nel settore delle criptovalute, causando il fallimento della società e provocando contraccolpi in tutto il settore tra crollo del Bitcoin e fughe di utenti da piattaforme analoghe. In particolare, il fondatore ed ex amministratore delegato della piattaforma è accusato di avere usato i soldi depositati dai clienti per finanziare una sua attività separata che si occupa di trading finanziario (Alameda Research) con l’obiettivo di fare generose donazioni politiche e grossi acquisti immobiliari privati, perdendo in questo modo circa otto miliardi di dollari di investimenti e risparmi di migliaia di persone.

Il processo approfondimento Bancarotta Ftx, cosa sta succedendo nel mondo delle criptovalute Bankman-Fried non si era opposto legalmente alla decisione sulla sua estradizione ma nega le accuse contro di lui. Dopo il trasferimento sul suolo americano, potrebbe comparire in un tribunale già giovedì mattina. Nel frattempo, il co-fondatore di Ftx Gary Wang e la ex ceo di Alameda Research Caroline Ellison si sono dichiarati colpevoli di vari capi di imputazione per il loro ruolo nella truffa finanziaria: entrambi stanno collaborando con i procuratori federali.