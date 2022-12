Criptovalute, Sam Bankman-Fried (Ftx) accetta estradizione negli Usa

Il fondatore della piattaforma FTX è accusato di otto reati, tra cui frode telematica, riciclaggio di denaro e violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne politiche dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York

Il fondatore della piattaforma di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, detenuto alle Bahamas, ha accettato volontariamente di essere estradato negli Stati Uniti dove gli sono contestati otto capi d'accusa dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York. L'avvocato di Bankman-Fried, Jerone Roberts, ha confermato ai giornalisti che il suo team legale sta preparando "i documenti legali necessari" per la partenza del suo cliente per gli Stati Uniti. Queste dichiarazioni arrivano dopo un'udienza caotica e confusa al tribunale delle Bahamas, dove Bankman-Fried è apparso ore prima con la sua possibile estradizione inizialmente non risolta.

In carcere con otto capi di accusa

Roberts ha poi detto al giudice Shaka Serville di essere sorpreso di vedere il suo cliente in tribunale perché non era ancora stata presentata una richiesta formale di estradizione. Si è anche lamentato con il giudice che il procedimento è stato condotto "prematuramente" e senza la sua partecipazione. Bankman-Fried è in carcere alle Bahamas da martedì, dopo che gli è stata negata la libertà su cauzione in quanto a rischio di fuga. Il fondatore di FTX è accusato di otto reati, tra cui frode telematica, riciclaggio di denaro e violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne politiche dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York.