2/8 ©Ansa

COS’È - Come spiega il sito delle Poste, dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 grazie all’iniziativa si ricevono 3 euro di cashback per ogni transazione nei punti vendita aderenti all’iniziativa con Codice Postepay di almeno 10 euro, per un massimo di 10 euro di cashback al giorno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia