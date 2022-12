3/8 ©Ansa

MEDIA DEI PREZZI MODALITÀ SELF – Secondo invece l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è fermo a 1,739 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,730 e 1,744 €/l (no logo 1,740). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,814 €/l (1,815 il valore precedente), con le compagnie tra 1,804 e 1,822 €/l (no logo 1,810)

Rapine in provincia di Napoli, rapine nei distributori di benzina