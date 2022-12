Settimana corta a lavoro promossa in Regno Unito: aumenta produttività

Un rapporto di 4 Day Week Global, citato dal Financial Times, ha riscontrato che la salute fisica e mentale, l'equilibrio tra lavoro e vita privata e la soddisfazione dei dipendenti sono aumentati con l’inserimento di quattro giorni di lavoro. Anche i ricavi delle aziende che hanno aderito al progetto sono saliti in media dell’8% con una riduzione di assenteismo e dimissioni ascolta articolo Condividi

Grande successo per la settimana lavorativa corta introdotta da 70 aziende inglesi. Un rapporto di 4 Day Week Global, citato dal Financial Times, ha riscontrato che la salute fisica e mentale, l'equilibrio tra lavoro e vita privata e la soddisfazione dei dipendenti sono aumentati con l’inserimento di quattro giorni di lavoro. Anche i ricavi delle aziende che hanno aderito al progetto sono saliti in media dell’8% con una riduzione di assenteismo e dimissioni.

L'impatto della pandemia approfondimento Il modello della settimana corta "Prima della pandemia, l'idea della settima di 4 giorni era ancora un concetto marginale – ha spiegato Joe O'Connor, amministratore delegato di 4 Day Week Global, al Financial Times - L'impatto della pandemia ha messo il turbo al movimento dei quattro giorni". "La prova del fuoco è aumentare la produttività – ha specificato Jon Boys, economista del lavoro presso il Chartered Institute of Personnel and Development - del 25% nei 4 giorni di lavoro: un obiettivo enorme".

Nel mondo approfondimento Intesa Sanpaolo studia la settimana corta: 9 ore di lavoro in 4 giorni Una pratica, quella della settimana di 4 giorni lavorativi, che sta dilagando anche in Nuova Zelanda e in Belgio. In Portogallo il nuovo regime sarà sperimentato per sei mesi a partire dal 2023. In Italia Intesa Sanpaolo ha studiato l'iniziativa e Lavazza l'ha introdotta nel nuovo contratto di lavoro.