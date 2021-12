5/11 ©Getty

La prova si è svolta per periodi alterni tra il 2015 e il 2019 e ha coinvolto circa 2500 lavoratori, che sono passati a lavorare da una media di 40 ore a settimana a 35, senza nessuna variazione nella busta paga. In base ai risultati dello studio, non ci sono stati effetti negativi sulla produttività, che in alcuni casi è addirittura cresciuta, è diminuito lo stress e in molti casi si è riusciti a coinciliare meglio lavoro e vita privata

Lo stress aumenta il rischio di ipertensione, la conferma di uno studio