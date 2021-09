In Islanda il parlamento sarà composto in maggioranza da donne

Questo uno dei dati significativi emersi dalle elezioni legislative di ieri. Dato significativo anche perché finora nessun altro Paese in Europa aveva superato né raggiunto il 50% della presenza femminile in parlamento. Ora in Islanda invece sui 63 seggi dell'assemblea nazionale, 33 saranno occupati da donne, ovvero il 52,3%.

Sarà composto per la maggioranza da donne il nuovo parlamento in Islanda.

Secondo i dati della Banca Mondiale finora il primato in questo ambito era spettato alla Svezia, ferma però al 47%. Mentre cinque altri paesi del mondo hanno attualmente parlamenti in cui le donne detengono almeno la metà dei seggi: Ruanda con il 61% di donne, Cuba con il 53%, Nicaragua 51% e Messico ed Emirati Arabi Uniti entrambi con il 50%.

Il parlamento islandese

A differenza di altri Paesi, l'Islanda non ha quote legali sulla rappresentanza femminile in parlamento, anche se alcuni partiti richiedono che un numero minimo di candidati siano donne. Le elezioni di sabato hanno visto il governo di coalizione sinistra-destra allargare la sua maggioranza. Tuttavia, il Movimento Verde di Sinistra del primo Ministro Katrin Jakobsdottir è emerso indebolito, mentre i suoi partner di coalizione di destra hanno ottenuto forti risultati, mettendo in dubbio il suo futuro come primo ministro.