Amazon e Apple tornano ad investire su Elon Musk e Twitter

Amazon e Apple hanno deciso di rilanciare le loro campagne pubblicitarie su Twitter . Merito degli incentivi all’attività di advertising decisi dalla piattaforma che hanno spinto molti inserzionisti a scommettere di nuovo sul social di Elon Musk . Amazon, come riporta Reuters, si prepara a investimenti per 100 milioni all'anno. Apple invece sta pianificando di riprendere a pieno regime l’attività precedente: la politica del colosso è che maggiore è la quantità di denaro spesa sulla piattaforma, più verranno amplificati gli annunci, generando così un “valore aggiunto” in termini di “impressions” pubblicitarie.

Incentivi per l'advertising

Favorire il ritorno degli inserzionisti su Twitter fornendo incentivi per l'advertising. Questa la politica adottata dalla piattaforma social che sembra aver fatto centro: in poche parole, se un inserzionista spende 200mila dollari, otterrà un valore aggiunto del 25%. Se ne spende 350mila, un valore aggiunto del 50%. Se invece investe 500mila, otterrà un valore aggiunto del 100%. Gli analisti sostengono che si tratti di incentivi molto generosi e lo sforzo della piattaforma si è reso necessario in seguito all’allontanamento di molti inserzionisti a causa delle nuove policy imposte da Elon Musk al social network. Queste entrate rappresentano più del 90% del totale. Il ritorno degli inserzionisti è una buona notizia per Twitter e lo stesso Musk in un tweet ha ringraziato i colossi per la fiducia. Tuttavia, fonti interne hanno riferito al New York Times che le entrate pubblicitarie della terza settimana di novembre sono state inferiori dell'80% alle aspettative nonostante l'inizio dei Mondiali di calcio, un evento che tradizionalmente porta traffico record e grande afflusso di pubblicità.