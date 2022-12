8/10 ©IPA/Fotogramma

I CASI PARTICOLARI - In caso di successione, il coniuge ancora vivo ha diritto di abitazione sulla casa di famiglia e non paga l’Imu, anche se non proprietario, se quella è la sua abitazione principale. L’Imu va pagata anche dalle società per gli immobili posseduti di qualsiasi categoria catastale. Per gli immobili in leasing, l’Imu è dovuta dall’utilizzatore. Nel caso di più comproprietari l’imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. Per gli immobili in multiproprietà, l’Imu va pagata dall’amministratore