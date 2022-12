Accordo Unicredit-sindacati: ai dipendenti 2.400 euro contro carovita

Come mossa per aiutare nella lotta all'inflazione, la banca si è impegnata a erogare ai dipendenti italiani 1.510 di premio una tantum alla produttività, 88,70 euro come contributo polizza odontoiatrica e altri 800 euro sottoforma di welfare. Programmata anche l’assunzione di 850 giovani entro il 2024 a fronte di altrettante uscite

Non solo ricambio generazionale. Nell’accordo siglato oggi tra Unicredit e sindacati (Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin) spunta un’altra importante novità: un bonus da 2.400 euro ai dipendenti per far fronte alla corsa dell’inflazione in Italia. Lo rende noto un comunicato dell’azienda, che spiega come in programma ci sia anche l’assunzione di 850 giovani entro il 2024 a fronte di altrettante uscite. Una mossa che si inerisce nel solco già tracciato dalla banca con il suo piano industriale.