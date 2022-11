Inflazione stabile a novembre, carrello della spesa più caro

Caro vita all'11,8% come a ottobre. Il cibo e i prodotti di maggior consumo in rialzo. Nel resto d'Europa prezzi in frenata. Segnali di debolezza per la nostra economia, crescita al lucimino in estate

Il caro vita non si ferma ma rallenta la corsa. In Italia l’inflazione a novembre è rimasta stabile ma continua a rimanere altissima. Nel giro di un anno i prezzi sono aumentati dell’11,8 per cento: siamo a livelli che non si vedevano dal marzo del 1984. Nei confronti di ottobre, il rialzo è stato di mezzo punto: nessuno stop, dunque, ma non c'è stata una nuova fiammata.

Materie prime in discesa

L’Istat spiega che se nei prossimi mesi i costi del gas e delle altre materie prime all’ingrosso continuassero a scendere, potremmo assistere a un raffreddamento. Intanto, le bollette continuano a pesare nelle tasche degli italiani e al supermercato il cibo e i prodotti che ogni giorno si mettono nel carrello della spesa, sono - se pur di poco su base mensile - aumentati (+12,8 per cento annuo).

Stangata per le famiglie

Insomma, il peso di questa tassa occulta resta: i rincari sono solo in parte mitigati o coperti dagli aiuti pubblici. E le associazioni dei consumatori calcolano che per una coppia con due figli a fine anno l’esborso aggiuntivo sfiorerà i 4.000 euro: più di due stipendi persi per la maggior parte degli italiani.

Nell'Eurozona prezzi in frenata

Va un po’ meglio nel resto d’Europa, dove in media il caro vita si è attestato al 10 per cento a novembre (dal 10,6 di ottobre). Il nostro Paese rimane, tra le maggiori economie del Continente, quello con i prezzi più alti (Germania 10%, Francia 6,2%, Spagna 6,8%). A tutto questo si aggiungono i segnali di debolezza della nostra economia.



Pil debole in estate

L'Istat onferma una crescita del prodotto interno lordo dello 0,5 per cento nel terzo trimestre (+2,6% annuo). All’incremento dei consumi delle famiglie, grazie soprattutto al turismo in estate, ha fatto da contraltare il calo dell’industria, che ha registrato una riduzione del giro d’affari anche a inizio autunno.