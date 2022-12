Pnrr, Bonomi (Confindustria): "Italia si è smarrita, servono riforme"

Oltre che sui modi, l’attenzione di Bonomi si concentra anche sui ritardi che l’attuale esecutivo sostiene di aver ereditato dal governo Draghi. “Ci sono delle criticità, è innegabile. Ma dobbiamo lavorare tutti insieme per fare bene e in fretta. Se l’idea è di demandare molta gestione ai comuni, il più di essi non sono tecnicamente in grado”, sostiene il capo degli industriali. Che aggiunge: “Una gestione pubblico-privato secondo me può aiutare. Era nello spirito iniziale e dovremmo tornarci. Non vedo altra via”.

L'asse con Parigi e Berlino

Bonomi ha illustrato al Corriere anche il contenuto dei colloqui che in parte ha già tenuto e in terrà oggi alla Luiss di Roma con le omologhe associazioni di categoria francesi e tedesche: il Medef e la Bdi. I punti sul tavolo sono tanti, primo tra tutti l'idea che il nuovo Patto di stabilità debba lasciare spazio agli investimenti strategici. “Anche in Germania comprendono questa esigenza”, ha detto il presidente di Confindustria. Che ha aggiunto: “Siamo inoltre tutti d’accordo nel chiedere alla Commissione di lavorare a uno strumento finanziario per gestire le grandi crisi”. Non solo. Per Bonomi “occorre un’analisi attenta dei fabbisogni attuali e futuri di materie prime strategiche per prevenirne le carenze. E serve un fondo sovrano europeo che acquisisca partecipazioni nelle grandi società globali di materie prime e minerali”.