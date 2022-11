Prada, Andrea Guerra sarà senior manager dal 2023

Patrizio Bertelli , numero uno di Prada, avrebbe scelto Andrea Guerra per guidare il colosso della moda, quotato alla Borsa di Hong Kong

Il gruppo italiano di beni di lusso Prada assumerà l’ex amministratore delegato di Luxottica Andrea Guerra in un ruolo di senior management di Prada. Lo riferisce l’agenzia Reuters. Guerra avrà il compito di facilitare il passaggio generazionale tra l’attuale Ad Patrizio Bertelli, 76 anni, al figlio di 34 anni Lorenzo. Il primogenito del manager e di Miuccia Prada è entrato in azienda nel 2017, e in questi anni si è occupato di sostenibilità.

Nessun commento sull’accordo

Andrea Guerra, manager 57 enne, ha mosso i primi passi ai vertici di Indesit della famiglia Merloni, passando poi a guidare la Luxottica (2003) di Leonardo Del Vecchio e Eataly (2016) di Oscar Farinetti. All’inizio di quest’anno si è dimesso dalla divisione hotel del colosso Lvmh. Sul ruolo in Prada, dall’interessato e dalla società non è arrivato ancora nessun commento.