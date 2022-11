Lavazza fa un'offerta d'acquisto per la francese Maxicoffee

Il Gruppo Lavazza punta sul mercato on line e fa un’offerta per l’acquisizione del 100% del capitale sociale della MaxiCoffee. Una società francese che si rivolge ai suoi clienti attraverso la piattaforma e-commerce dove sono in vendita 8.000 prodotti di 350 marchi differenti di caffè oltre a diverse tipologie di macchine da caffè espresso, caffettiere e accessori. L’azienda inoltre vanta una rete di 60 punti commerciali presenti in tutta la Francia. Il capitale di MaxiCoffee è oggi detenuto dal fondatore Christophe Brancato, da 21 Invest e da altri azionisti di minoranza.